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Скончался номинант на премию «Оскар» Джордж Сигал
Джордж Сигал в последние годы был известен в основном по сериалам / Фото: youtube.com

Скончался номинант на премию «Оскар» Джордж Сигал

Юлия Курганова

Звезды

Двукратный лауреат премии «Золотой глобус», номинант на премии «Оскар» и BAFTA голливудский актер Джордж Сигал скончался во вторник, 23 марта. Ему было 87 лет. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на жену актера.

— Семья с горечью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал ушел из жизни от осложнений после коронарного шунтирования, — сообщила она.

СПРАВКА «ВМ»

Джордж Сигал в последние годы был известен в основном по телесериалам. За роль в сериале «Журнал мод» его два раза номинировали на «Золотой глобус». Последние несколько лет артист снимался в ситкоме «Голдберги».

В 1964 году Сигал получил «Золотой глобус» за лучший дебют актера в картине «Новые интерны», а в 1974 году ему вручили эту же награду за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле в ленте «С шиком». В 1966 году за второстепенную роль в фильме «Кто боится Вирджинии Вулф?» Сигала номинировали на «Оскар», в 1968 году за роль в ленте «С леди так не обращаются» — на премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана.

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