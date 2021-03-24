Опрос показал, что более половины россиян уважают своего начальника

кадр из сериала «Босс» (2018)

Около 54 процентов россиян уважают своего непосредственного начальника. Опрос проводился с 1 по 19 марта среди 1,6 тысячи людей экономически активного населения старше 18 лет, которые имеют постоянную работу. Исследование коснулось 402 населенных пунктов регионов России.

— Уважают своего непосредственного руководителя 54 процента респондентов, причем такие чувства чаще свойственны женщинам (60 процентов против 47 процентов среди мужчин) и молодежи до 24 лет (63 процента). Как правило, уважение респонденты объясняют выдающимися профессиональными качествами начальника, — говорится в исследовании.

При этом, лишь четыре процента испытывают ненависть к своему руководителю. Согласно опросу, любовь к боссу испытывает всего один человек из 100. Кроме того, каждый четвертый респондент равнодушен к своему руководителю (25 процентов).

На «эмоциональной дистанции» с боссами чаще всего находятся мужчины — 32 процента против 19 процентов среди женщин, а также опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (31 процент).

Больше всего об уважении к начальству говорили респонденты из Омска и Перми — по 69 процентов, Красноярска — 67 процентов и Краснодара — 66 процентов. Реже всего об этом высказывались жители Волгограда —37 процентов и Нижнего Новгорода — 42 процента, передает РИА Новости со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

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