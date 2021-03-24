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Опрос показал, что более половины россиян уважают своего начальника
кадр из сериала «Босс» (2018)

Опрос показал, что более половины россиян уважают своего начальника

Ксения Монахова

Общество

Около 54 процентов россиян уважают своего непосредственного начальника. Опрос проводился с 1 по 19 марта среди 1,6 тысячи людей экономически активного населения старше 18 лет, которые имеют постоянную работу. Исследование коснулось 402 населенных пунктов регионов России.

— Уважают своего непосредственного руководителя 54 процента респондентов, причем такие чувства чаще свойственны женщинам (60 процентов против 47 процентов среди мужчин) и молодежи до 24 лет (63 процента). Как правило, уважение респонденты объясняют выдающимися профессиональными качествами начальника, — говорится в исследовании.

При этом, лишь четыре процента испытывают ненависть к своему руководителю. Согласно опросу, любовь к боссу испытывает всего один человек из 100. Кроме того, каждый четвертый респондент равнодушен к своему руководителю (25 процентов).

На «эмоциональной дистанции» с боссами чаще всего находятся мужчины — 32 процента против 19 процентов среди женщин, а также опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (31 процент).

Больше всего об уважении к начальству говорили респонденты из Омска и Перми — по 69 процентов, Красноярска — 67 процентов и Краснодара — 66 процентов. Реже всего об этом высказывались жители Волгограда —37 процентов и Нижнего Новгорода — 42 процента, передает РИА Новости со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

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Работаначальствоуважение друг к другу
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