Миллион человек воспользовались московским агрегатором добрых дел «Я дома»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Столичным агрегатором добрых дел «Я дома» за минувший год воспользовался миллион человек. Пользователи зашли на портал около двух миллионов раз, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак в среду, 24 марта.

Одними из самых популярных стали разделы «Ответственный работодатель» и «Психологическая помощь онлайн». Сайт заработал 24 марта 2020 года, после того, как в столице был объявлен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Он изначально задумывался как лендинг, содержащий информацию о защите от инфекции и советы о том, как пережить самоизоляцию.

Там собраны полезные идеи для досуга, обучения и удаленной работы, советы работодателям, обучающие видео для школьников и людей старшего возраста. Со временем сервис расширил тематику.

— За первые месяцы работы портал развился в крупную городскую онлайн-платформу, объединившую инициативы государства, НКО и бизнеса, стал точкой сбора волонтеров и популяризации важных социальных инициатив, — отметил Евгений Стружак.

Портал остается востребованным, после снятия ограничений там размещено более 35 спецпроектов комплекса соцразвития столицы.

На сайте также в рамках акции «Все будет хорошо!» размещали рисунки из детских домов и подопечных семейных центров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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