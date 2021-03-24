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Миллион человек воспользовались московским агрегатором добрых дел «Я дома»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Миллион человек воспользовались московским агрегатором добрых дел «Я дома»

Виктория Родимкина

Город

Столичным агрегатором добрых дел «Я дома» за минувший год воспользовался миллион человек. Пользователи зашли на портал около двух миллионов раз, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак в среду, 24 марта.

Одними из самых популярных стали разделы «Ответственный работодатель» и «Психологическая помощь онлайн». Сайт заработал 24 марта 2020 года, после того, как в столице был объявлен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Он изначально задумывался как лендинг, содержащий информацию о защите от инфекции и советы о том, как пережить самоизоляцию.

Там собраны полезные идеи для досуга, обучения и удаленной работы, советы работодателям, обучающие видео для школьников и людей старшего возраста. Со временем сервис расширил тематику.

— За первые месяцы работы портал развился в крупную городскую онлайн-платформу, объединившую инициативы государства, НКО и бизнеса, стал точкой сбора волонтеров и популяризации важных социальных инициатив, — отметил Евгений Стружак.

Портал остается востребованным, после снятия ограничений там размещено более 35 спецпроектов комплекса соцразвития столицы.

На сайте также в рамках акции «Все будет хорошо!» размещали рисунки из детских домов и подопечных семейных центров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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