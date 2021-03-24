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Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 76 рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 76 рублей

Анастасия Волоснова

Экономика

Курс рубля продолжает постепенно снижаться, доллар превысил отметку в 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 24 марта.

Курс доллара 24 марта увеличился на 1,42 копейки и составил 76,22 рубля. Курс евро упал на 40,3 копейки и составил 89,94 рубля, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent упала на 3,47 процента — до 62,38 доллара за баррель.

Читайте также: Мировые цены на нефть снижаются в пределах одного процента

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