Разработчик «Бурана» спроектирует многоразовый комплекс с орбитальным самолетом

Фото: Официальная страница Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

Разработчик «Бурана» начал проектирование нового гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом. Об этом рассказала генеральный директор научно-производственного объединения «Молния» Ольга Соколова в интервью, опубликованном на сайте предприятия.

По словам Соколовой, макет комплекса был представлен в закрытом павильоне на военном форуме «Армия».

— Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом, — отметила Соколова.

В настоящее время предприятие ведет набор специалистов, которые будут заниматься разработкой комплекса. По словам Соколовой, за год предприятие серьезно продвинулось в работе над новым проектом.

Беспилотный многоразовый корабль «Буран» был разработан в НПО «Молния». По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, разработка опередила свое время.

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