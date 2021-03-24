Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу готовит продолжение сборника своих рассказов «Про вчера». Об этом в среду, 24 марта, сообщает президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. На пресс-конференции были показаны слайды, согласно которым продолжение выйдет в августе этого года. Рабочее название сборника — «Вторая книга».

Первую книгу «Про вчера» министр посвятил людям, которые работали с ним или встречались на его жизненном пути в различных регионах нашей страны. Каждый из них сыграл определенную роль в судьбе автора.

В своем первом произведении министр вспоминает о встречах с Виктором Черномырдиным, бывшим министром энергетики СССР Борисом Щербиной, Мстиславом Ростроповичем, Михаилом Горбачевым и другими, сообщает «Москва 24».

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