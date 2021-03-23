«Мы обречены»: британцы оценили выходные Путина в тайге

Фото: Администрация президента РФ

Читатели британской газеты Daily Mail обсуждают в социальных сетях отдых президента России Владимира Путина в сибирской тайге.

Глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу провел минувшие выходные в Туве, где он катался на вездеходе и гулял по тайге.

Пользователи Сети оценили решение Путина отдохнуть на свежем воздухе.

«Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», — написал пользователь под ником PaperCutSurvivor.

Некоторые комментаторы выразили личное отношение к президенту России.

«Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке недостает смелости. Грустные времена для жизни», — уточнил Nothankuu.

Помимо этого, пользователи напомнили о резком высказывании президента США Джо Байдена в адрес российского лидера — «Им нужно было пригласить Байдена», «Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их».

Также читатели вспомнили, как в пятницу, 19 марта, Байден споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.

— Пока Путин занимается этим, так называемый «лидер свободного мира» не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз падает вниз лицом, — написал SilverIce.

Пользователь Olderandslower тем временем сравнил времяпровождение лидеров двух стран.

— Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены, — отметил он.

Напомним, американский лидер Джо Байден в интервью телекомпании ABC 17 марта заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в США.

Комментируя слова Байдена, Путин сообщил, что хотел бы провести с президентом США открытый разговор в прямом эфире в пятницу, 19 марта. В Белом доме ответили, что Байден уже поговорил с президентом России и будет очень занят в пятницу.

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