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Около 12 тысяч гектаров сухой травы загорелось в заповеднике в Приамурье
Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Около 12 тысяч гектаров сухой травы загорелось в заповеднике в Приамурье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Около 12 тысяч гектаров сухой растительности горит на территории Хинганского государственного природного заповедника в Амурской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Инцидент произошел в среду, 24 марта. Пройденная огнем площадь составила 12 тысяч гектаров, добавил собеседник агентства. Уточняется, что трава горит на заболоченной местности.

По данным источника, огонь не угрожает населенным пунктам. В настоящее время пожар тушат более 70 человек и почти 20 единиц техники. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

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