Кабмин выделит свыше 1,3 миллиарда рублей на поддержку регионов СФО

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Распоряжение о выделении свыше 1,3 миллиарда рублей на поддержку регионов СФО подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом в среду, 24 марта, сообщает пресс-служба кабмина.

Отдельные регионы Сибирского федерального округа получат выделяемые средства на устранение наиболее острых проблем. Дополнительное финансирование выделено по итогам рабочей поездки премьер-министра в СФО с 2 по 6 марта.

По данным кабмина, 203 миллиона рублей от этой суммы выделят на погашение задолженности по зарплате перед сотрудниками шахты «Алексиевская» в Кузбассе. Около 254 миллионов рублей пойдет на строительство объектов водоснабжения и очистных сооружений вблизи Телецкого озера в Республике Алтай. На проведение исследований в области лечения онкозаболеваний выделят 200 миллионов рублей.

В Тыву направят 297 миллионов рублей на завершение строительства школы и двух детских садов в Кызыле. Более 352 миллионов рублей пойдет на погашение задолженности республиканской больницы за поставленное оборудование.

В сообщении отметили, что допсредства окажут поддержку регионам и помогут завершить важные инфраструктурные проекты в сфере медицины и образования, сообщает РИА Новости.

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