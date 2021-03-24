Расписание электричек на Савеловском и Белорусском направлениях будет изменено

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Московская область, Лобня Карта всех событий

Расписание электричек Московской железной дороги (МЖД), осуществляющих движение на Савеловским и Белорусском направлениях, будет изменено в связи с переключением станции Лобня на цифровую систему управления. Об этом сообщает пресс-служба столичной магистрали 24 марта.

Изменение в расписании придется на 26–28 марта и коснется некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений.

— С 26 по 28 марта изменится расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД в связи с переключением станции МЦД-1 Лобня на цифровую систему управления. Новая микропроцессорная система управления движением поездов позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз и обеспечит бесперебойное движение поездов с необходимым интервальным режимом. На МЦД-1 на цифровую систему уже переведены станции Одинцово, Кунцево-1 и Фили, — приводит слова пресс-службы МЖД АГН «Москва».

Кроме того, в МЖД сообщили о намерении провести аналогичные работы на станциях Москва — Смоленская, Москва — Бутырская, Бескудниково и Марк.

На сегодняшний день цифровое управление движением поездов осуществляется на 55 станциях МЖД. В будущем на данную систему управления переведут все крупные действующие станции столичной магистрали.

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