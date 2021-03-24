Синоптики рассказали, когда в столице растает снег
Снег в Москве может полностью растаять уже в начале апреля. Об этом сообщили на сайте «Метеоновости» в среду, 24 марта.
По данным синоптиков, 25 марта температура воздуха поднимется до 6–8 градусов, а средняя суточная температура станет положительной. Таяние снега будет усиливаться по мере роста температуры воздуха.
При этом, добавили на сайте, дожди, которые ожидаются в конце марта, только усилят таяние снега.
— При средней суточной температуре 3–4 градуса снежный покров в столице может исчезнуть к началу второй пятидневки месяца (6 апреля — прим. «ВМ»), — уточнили в сообщении.
Это раньше обычных сроков примерно на неделю, добавили синоптики.
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