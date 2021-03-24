Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1593 пациента за последние сутки

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1593 пациента за последние 24 часа. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба в среду, 24 марта.

Число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 935 400 человек. За минувшие сутки в больницы госпитализировали 706 человек, скончались 53 пациента с коронавирусом.

Фото: Оперштаб

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с COVID-19. За последние сутки в столице выявили 1431 новый случай заражения. На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявили 807 пациентов, на третьем — Московская область, где зафиксировали 535 новых пациентов с коронавирусом.

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