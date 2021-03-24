Профессор кафедры биоэтики объяснила заинтересованность людей в процедуре ЭКО

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Процедура искусственного оплодотворения разделила общественность на два лагеря. Одни считают ее спасением для бесплодных пар, а другие воспринимают в штыки. При этом, согласно статистике, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) не спасает население от демографической проблемы.

Как сообщил «Царьград», по мнению журналиста Алексея Ульянова, даже по простым статистическим данным заметно, что эта процедура не приводит к демографическому разрыву. По его мнению, благодаря абортам государство ежегодно теряет свыше полумиллиона человек, а с помощью искусственного оплодотворения получает около 25–30 тысяч.

Доктор философских наук, профессор кафедры биоэтики Российского национального исследовательского университета имени Н. И. Пирогова Ирина Силуянова объяснила, почему люди положительно относятся к ЭКО. По ее словам, этому способствуют определенные группы интересантов.

— Первую группу составляют бесплодные женщины и мужчины, которые, безусловно, в этом заинтересованы, — отметила эксперт.

При этом она добавила, что ко второй группе можно отнести врачей-репродуктологов, которым выгодно расширение рынка репродуктивных услуг. Также, по ее мнению, существуют и другие сообщества, которые видят свой интерес в искусственном зачатии и вынашивании младенцев.

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