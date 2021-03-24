Москвичи выберут название для новой станции Большой кольцевой линии метро

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, 81-й квартал Карта всех событий

На сайте проекта «Активный гражданин» появилось голосование, посвященное названию одной из станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы.

Речь идет о станции, которая будет открыта на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники.

Рассматривались два варианта ее названия — «Карамышевская» и «Народное Ополчение». Первый вариант связан с Карамышевским рубежом обороны столицы, второй — с памятью о народных ополчениях 1612, 1812 и 1941 годов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

БКЛ является самым большим проектом в истории метростроения в России и одним из самых масштабных в мире. Первый участок был открыт зимой 2018 года. Длина кольца составит 70 километров, на нем расположится 31 станция.

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