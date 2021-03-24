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Больше всего пациентов с COVID-19 скончались в Бразилии, США и Мексике
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Больше всего пациентов с COVID-19 скончались в Бразилии, США и Мексике

Анастасия Волоснова

В мире

Больше всего летальных исходов от коронавируса зафиксировали в Бразилии, США и Мексике. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Всего в мире с начала пандемии скончались 2,72 миллиона пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в Бразилии скончалось более 3,2 тысяч пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов в стране достигло 298,6 тысячи человек. По общему числу умерших лидируют США, где с начала пандемии скончались 543,8 тысяч человек. В среднем за сутки в стране умирает одна тысяча человек.

В Мексике ежедневно умирает около 700 пациентов с коронавирусом. Всего в стране выявлено 199 тысяч летальных исходов, что ставит страну на третье место. Б

В Европе самая высокая смертность зафиксирована в Италии, где за сутки выявляют 300-500 умерших. В Польше за сутки также умирает 300-400 пациентов с коронавирусом. В азиатском регионе более 200 смертей регистрируют в Индии, сообщает ТАСС.

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