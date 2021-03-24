Новый тип коронавируса с двойной мутацией обнаружен в Индии

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По данным Минздрава Индии, обнаружен новый тип COVID-19 с двойной мутацией. Об этом в среду, 24 марта, сообщает Reuters.

В самом пострадавшем от коронавирусной инфекции штате Махараштра были взяты образцы анализов, которые позволили найти новые мутации в вирусе. Ранее они не соответствовали занесенным в каталог вариантам. Несмотря на обнаружение вида двойной мутации вируса, его количества недостаточно для установления прямой связи или объяснения быстрого увеличения случаев заболевания в некоторых штатах.

Напомним, в индийских штатах уже удалось обнаружить британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавирусной инфекции. Для победы над COVID-19 индусы начали изучать лечебный эффект молитвы Гаяти-мантра, которая, предположительно, может помочь в борьбе с коронавирусом.

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