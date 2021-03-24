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Врач объяснила, что такое войта-терапия
Фото: pixabay.com

Врач объяснила, что такое войта-терапия

Елена Фролова

Здоровье

Что такое войта-терапия и как она помогает справиться с различными проблемами здоровья, рассказала врач Мария Гербутова. Об этом сообщил портал «Радио 1».

Так, войта-терапия обозначает лечение при помощи движений, активизирующих в первую очередь мозг. После прохождения этой программы у пациента возникают рефлекторные движения.

— В дальнейшем данные рефлекторные движения могут стать спонтанными у ребенка. Эта терапия имеет широкий спектр: неврологические проблемы, поражения центральной нервной системы (ЦНС), детский церебральный паралич (ДЦП), поражения спинного мозга, сколиоз, ортопедические и генетические проблемы, — отметила Мария Гербутова.

По ее словам, войта-терапия всегда дает эффект. Она преследует первичные цели, например, улучшение дыхательных функции, подвижности ребер, диафрагмы, функций глотания и общедвигательной активности. Помимо этого, врач пояснила, что данный вид лечения помогает освоению любого двигательного навыка.

Ее применяют и для взрослых, к примеру, для улучшения походки. Однако у нее есть и противопоказания. Таковыми могут быть высокая температура и ряд заболеваний, среди которых болезнь костей, декомпенсированные состояния, эпилепсия и другие.

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