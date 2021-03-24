Дептранс Москвы заявил об уменьшении числа аварий с начала года
В январе и феврале 2021 года в столице произошло значительно меньше аварий, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
Специалисты департамента делают все возможное, чтобы столичные дороги были безопасными. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
Ранее столичным водителям посоветовали не спешить со сменой зимней резины
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