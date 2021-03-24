Столичным водителям посоветовали не спешить со сменой зимней резины
В Москве водителям не стоит спешить со сменой зимней резины на летнюю. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в среду, 24 марта.
— На календаре — весна, но спешить заменить зимние шины на летние не стоит, — уточнили в сообщении.
В дептрансе добавили, что на дорогах столицы еще может образоваться гололедица, а температура воздуха в ближайшее время не превысит плюс восемь градусов.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет настоящая весна.
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