Столичным водителям посоветовали не спешить со сменой зимней резины

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В Москве водителям не стоит спешить со сменой зимней резины на летнюю. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в среду, 24 марта.

— На календаре — весна, но спешить заменить зимние шины на летние не стоит, — уточнили в сообщении.

В дептрансе добавили, что на дорогах столицы еще может образоваться гололедица, а температура воздуха в ближайшее время не превысит плюс восемь градусов.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет настоящая весна.

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