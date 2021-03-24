Синоптики пообещали москвичам теплую и солнечную погоду 24 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В среду, 24 марта, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается ясная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 3-10 градусов. В Подмосковье температура ожидается 2-9 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна.

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