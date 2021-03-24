ЕК начнет ускоренно утверждать вакцины, эффективные против новых штаммов COVID-19

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Вакцины, эффективные против новых вариантов коронавируса, получат ускоренную процедуру утверждения со стороны Еврокомиссии (ЕК). Об этом ведомство сообщило в среду, 24 марта.

Меры по одобрению новых вакцин попадут в законодательство ЕС, а сами разрешения на их использование потребуют меньшего набора данных, предоставляемых в Европейское агентство по лекарственным средствам.

ЕК также усложнила экспорт европейских вакцин от COVID-19 за рубеж. Ведомство сообщило, что граждане ЕС до сих пор не смогли получить своевременный доступ к вакцинам, отмечает ТАСС.

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