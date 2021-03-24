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Врач объяснил, как иммунитет защищает переболевших COVID-19 от новых штаммов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врач объяснил, как иммунитет защищает переболевших COVID-19 от новых штаммов

Елена Фролова

Здоровье

Иммунитет может защитить от новых штаммов коронавируса тех, кто переболел новой инфекцией во время первой волны пандемии. Это можно объяснить особенностями сформировавшихся антител группы G. Об этом рассказал «Радио 1» заместитель главврача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов.

— Тех, кто перенес данное заболевание весной 2020 года, от новых мутаций защищает сформировавшийся иммунитет. Антитела группы G являются немонолитной группой. Они борются против различных фрагментов вируса, — объяснил главврач.

Поэтому он сделал такой вывод: вероятно, выработанные антитела защитят человека и от новых штаммов. По его словам, они «настроены» не на одно конкретное место вируса, а на разные его части. При этом он отметил, что неясно, насколько этот иммунитет будет защищать человека.

Эксперт также добавил, что иммунитет, созданный благодаря вакцине, также будет эффективно противостоять COVID-19 и его штаммам.

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вакцинаиммунитеткоронавирус
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