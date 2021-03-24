Очевидец сообщил, что при аварии на теплосети на западе Москвы пострадала девушка

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Россия, Москва, 1-я Бородинская улица, 3 Карта всех событий

На западе столицы во время аварии на теплосети пострадала девушка. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал очевидец происшествия.

Он уточнил, что девушка, которая работала в парикмахерской, обожгла ступни ног. Дальнейшая судьба пострадавшей очевидцу неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что на западе Москвы произошел прорыв труб, в результате чего прилегающая территория оказалась залита кипятком. Инцидент произошел по адресу улица 1-я Бородинская, дом № 3. Утечка воды локализована.

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