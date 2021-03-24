Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Состояние девушки, пострадавшей при взрыве в Химках, улучшилось. Ее перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в среду, 24 марта, сообщил член общественного совета проекта «Химки — интересно жить!» Николай Кашников.

— Состояние девушки стабилизировалось, и она была переведена из реанимации в палату, — говорится в сообщении на сайте администрации городского округа Химки.

Уточняется, что девушку навестил член общественного совета проекта «Химки — интересно жить!» Николай Кашников.

Всего в больнице находится четверо пострадавших при взрыве.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. По данным СК, в ходе ликвидации пожара и разбора завалов обнаружены тела троих человек, в том числе одного ребенка.

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