Жильцы дома в Химках, где произошел взрыв, начали забирать свои вещи из квартир

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Жильцы дома в подмосковных Химках, где произошел взрыв, начали забирать вещи и мебель из своих квартир. Об этом во вторник, 23 марта, рассказали и в пресс-службе администрации муниципалитета.

Жители 6, 7, 8 и 9 этажей дома на улице Зеленая смогли попасть в свои квартиры. Для оценки масштабов работы на место приехали сотрудники транспортной компании. Они помогут в перевозке личных вещей пострадавших, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время 27 жителей захотели переехать в гостиницы города.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. По данным СК, в ходе ликвидации пожара и разбора завалов обнаружены тела троих человек, в том числе одного ребенка.

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