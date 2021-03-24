Двух человек задержали в Москве с охолощенным автоматом

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Россия, Москва, Пятницкое шоссе Карта всех событий

Столичные полицейские задержали двух человек, при которых было оружие. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 24 марта.

Инцидент произошел на Пятницком шоссе на парковке одного из торговых центров. Молодые люди 1997 и 1999 годов рождения были задержаны с охолощенным автоматом. По некоторым данным, они произвели из него несколько выстрелов. Сами задержанные рассказали, что они снимали видео для социальных сетей, отмечает источник «ВМ».

В результате происшествия никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.

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