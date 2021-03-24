Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Двух человек задержали в Москве с охолощенным автоматом
Фото: facebook.com/KalashnikovMedia

Двух человек задержали в Москве с охолощенным автоматом

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Пятницкое шоссе Карта всех событий

Столичные полицейские задержали двух человек, при которых было оружие. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 24 марта.

Инцидент произошел на Пятницком шоссе на парковке одного из торговых центров. Молодые люди 1997 и 1999 годов рождения были задержаны с охолощенным автоматом. По некоторым данным, они произвели из него несколько выстрелов. Сами задержанные рассказали, что они снимали видео для социальных сетей, отмечает источник «ВМ».

В результате происшествия никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.

Читайте также: Таксист открыл стрельбу из пистолета по пассажирам в Москве

стрельбапроисшествиеМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте