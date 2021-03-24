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Песков назвал незаконными санкции Канады против России
Санкционные меры Канады в отношении России не являются законными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду, 24 марта.
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