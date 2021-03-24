Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Песков назвал незаконными санкции Канады против России
Фото: Администрация Президента РФ

Песков назвал незаконными санкции Канады против России

Иван Юминов

Внешняя политика

Санкционные меры Канады в отношении России не являются законными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду, 24 марта.

Новость дополняется

Дмитрий ПесковсанкцииКанада
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте