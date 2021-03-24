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Вице-премьер Борисов рассказал о возможности разрыва контрактов с США
Фото: Минобороны РФ

Вице-премьер Борисов рассказал о возможности разрыва контрактов с США

Илья Ашуров

Внешняя политика

В рамках введенных санкций США могут не исполнить свои обязательства по поставкам высокотехнологичной продукции в Россию. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов в среду, 24 марта.

По его словам, американские санкции, введенные в сентябре и направленные против России, фактически позволяют США разрывать любые заключенные ранее контракты.

— В том-то и дело, что те (контракты — прим. «ВМ»), которые захотят, — разорвут. Там же написано про высокотехнологичную продукцию. Под нее можно подвести все что угодно. В одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и обеспечивать реализацию своих собственных интересов. И предупреждать не будут, — приводит слова Борисова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя антироссийские санкции, призвал отходить от использования западных платежных систем. По мнению главы МИД, это позволит уменьшить риски вмешательства других государств во внутренние дела России.

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