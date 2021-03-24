Ольга Любимова вручила госнаграды культурным деятелям РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные награды отечественным артистам, режиссерам и сценаристам.

Она сказала, что ей особенно приятно вручать награды в преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта.

Как сообщает РИА Новости, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил актер и режиссер Вениамин Смехов.

Орденом Дружбы наградили сценариста Юрия Арабова, певца и художественного руководителя Центра русской культуры и искусства Владимира Девятова, артиста Анатолия Лобоцкого. Художника-аниматора Сергея Алимова наградили посмертно.

Орден «За заслуги перед отечеством» I степени достался директору Театра имени Моссовета Валентине Панфиловой. Ордена II степени — заслуженному художнику РСФСР Герману Мазурину, драматургу Ксении Драгунской, артисту Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Сергею Безродному.

Грамоту Минкульта РФ вручили живописцу Юрию Куперу (Куперману).

Ранее Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью литературного критика Валентина Курбатова.

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