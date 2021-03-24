Московский книжный фестиваль «Красная площадь» планируют провести в начале июня

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Книжный фестиваль «Красная площадь» планируют провести в Москве с 3 по 6 июня. Об этом заявил советник президента Российской Федерации по культуре, председатель оргкомитета фестиваля Владимир Толстой.

По его словам, в настоящее время имеются все предпосылки для проведения фестиваля, сообщает РИА Новости.

Фестиваль «Красная площадь» приурочен к Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня. В прошлом году мероприятие посетило около 18 тысяч человек.

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