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СК возбудил уголовное дело об истязании шестилетней девочки в Талдоме
Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело об истязании шестилетней девочки в Талдоме

Никита Абрамов

Происшествия

СК возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ по факту истязания шестилетней девочки в Талдоме. Об этом в среду, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 6-летняя девочка жила у знакомых своей матери в антисанитарии. Мать ребенка навещала ее раз в неделю. Также выяснилось, что у женщины есть еще один ребенок — 12-летняя девочка. На данный момент оба ребенка изъяты из семьи и помещены в детское отделение больницы.

Ольга Врадий уточнила, что сотрудники правоохранительных органов уже опросили мать пострадавшей и мужчину, с которым проживала девочка.

Ранее стало известно, что полицейские на улице Щедрина в Талдомском городском округе нашли дом, в котором находились мужчина, женщина и ее маленькая дочь. Ребенок был без одежды и в истощенном состоянии. Девочку госпитализировали. Помимо ребенка и взрослых, по данным СМИ, в доме проживали 19 кошек.

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