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Омбудсмен заявила об отсутствии угрозы жизни девочки из Талдома
Фото: Facebook / Аккаунт Ольги Ярославской

Омбудсмен заявила об отсутствии угрозы жизни девочки из Талдома

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Московская область, Талдом Карта всех событий

Жизни истощенной девочки, найденной в Талдоме, ничего не угрожает, однако она остается в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в среду, 24 марта.

— Я посетила больницу в Талдоме, куда была направлена найденная в частном доме девочка. Девочкой занимаются врачи, у нее есть серьезные проблемы со здоровьем, — заявила она.

Ранее стало известно о том, что полицейские обнаружили в доме подозрительного мужчины из подмосковного города Талдома истощенного ребенка в возрасте трех или четырех лет. В доме, как сообщалось, была антисанитарная обстановка, там находилось множество кошек. Девочка не могла ходить и отзывалась на возглас «кис-кис». Малышка была госпитализирована, отмечает РИА Новости.

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Подмосковьедевочкадетский омбудсмен
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