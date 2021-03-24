Омбудсмен заявила об отсутствии угрозы жизни девочки из Талдома

Фото: Facebook / Аккаунт Ольги Ярославской

Россия, Московская область, Талдом Карта всех событий

Жизни истощенной девочки, найденной в Талдоме, ничего не угрожает, однако она остается в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в среду, 24 марта.

— Я посетила больницу в Талдоме, куда была направлена найденная в частном доме девочка. Девочкой занимаются врачи, у нее есть серьезные проблемы со здоровьем, — заявила она.

Ранее стало известно о том, что полицейские обнаружили в доме подозрительного мужчины из подмосковного города Талдома истощенного ребенка в возрасте трех или четырех лет. В доме, как сообщалось, была антисанитарная обстановка, там находилось множество кошек. Девочка не могла ходить и отзывалась на возглас «кис-кис». Малышка была госпитализирована, отмечает РИА Новости.

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