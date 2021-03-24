СК проверит сообщение об избиении ребенка в подмосковной школе

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Следственный комитет РФ займется проверкой информации об избиении школьницами своего одноклассника в Подмосковье. Об этом в среду, 24 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел в городе Одинцове. Как сообщают СМИ, в учебном классе во время отсутствия учительницы несколько детей избили своего одноклассника.

На кадрах видно, как мальчика избивают несколько одноклассников. Активнее всех участвует в издевательствах девочка. Судя по видео, она сначала встала на стул и несколько раз ударила мальчика ногой, а после этого подошла сзади и ударила его по голове. От издевательств ребенок заплакал.

Проверкой данного факта займется Следственный комитет. Следователи установят всех участников конфликта, а также оценят действия сотрудников учебного заведения.

Ранее в Москве задержали мужчину, который подозревается в избиении школьников на юго-востоке столицы.

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