«Историческое событие»: Пушкина — об уголовном деле против отца сестер Хачатурян

Фото: Пресс-служба Госдумы

Возбуждение уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна — это историческое событие для России. Об этом заявила в среду, 24 марта, депутат Государственной думы Оксана Пушкина.

— Потому что во всем ужасе дел о семейно-бытовом насилии дело сестер Хачатурян стоит особняком — это кромешный ад. Михаил Хачатурян был хуже скопинского маньяка, потому что он лишал свободы, избивал и систематически насиловал собственных дочерей, — рассказала она.

Дело является примером «настоящего мужества», следующим шагом, по мнению Пушкиной, должно стать прекращение преследования в отношении трех сестер. Она также добавила, что будет добиваться принятия закона против домашнего насилия, отмечает РИА Новости.

Дело сестер Хачатурян

В 2018 году в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина. Мотивом преступления, полагают следователи, стала неприязнь, которая была спровоцирована отцом девушек. На протяжении долгого времени он причинял им физические и психические страдания.

Следствие в отношении сестер Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян было завершено 14 июня. СК посчитал их виновными в убийстве отца. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Кроме того, ей было назначено дополнительное обследование.

В мае 2020 года адвокат одной из девушек Алексей Липцер сообщил, что Следственный комитет РФ отказался переквалифицировать действия сестер как самооборону, тем самым не допустив смягчения обвинения. При этом заместитель генпрокурора еще в январе настаивал на переквалификации дела.

Вскоре стало известно, что сестры, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились со всеми материалами дела. Адвокаты девушек настаивают на том, что их действия являлись защитой жизни от посягательств со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.

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