Биатлонист Слепов завершил спортивную карьеру после обвинений в допинге

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Российский биатлонист Алексей Слепов завершил спортивную карьеру из-за допингового скандала.

В октябре Российское антидопинговое агентство признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил, однако через неделю агентство поменяло свое решение и вновь открыло дело.

— На этом фоне Алексей принял решение завершить карьеру. Он не дисквалифицирован, имел право выступать дальше, но в связи с тем, что ситуация затянулась и были пропущены все отборочные старты, он решил покончить со спортом, — рассказал ТАСС тренер спортсмена Валерий Храмоножкин.

Специалист добавил, что 34-летний биатлонист начал работать детским тренером во Владимире.

Напомним, Алексей Слепов является трехкратным чемпионом Европы и чемпионом России. Он также был включен в состав национальной сборной для прохождения общей подготовки к новому сезону.

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