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«Женщину украшает любовь»: Анна Калашникова рассказала о секретах хорошей внешности
Фото: Youtube/Super

«Женщину украшает любовь»: Анна Калашникова рассказала о секретах хорошей внешности

Никита Абрамов

Звезды

Анна Калашникова, телеведущая и бывшая возлюбленная исполнителя Прохора Шаляпина, рассказала о секретах хорошей внешности. В частности, она рассказала, как ей удается сохранять свою красоту.

— Секреты красоты: хороший сон, здоровое питание. Сплю обычно мало. Но стараюсь высыпаться хотя бы раз в неделю. Когда не высыпаюсь, использую масочки, патчи. Пью травяной чай. Люблю разные косметические процедуры. И конечно, женщину украшают любовь и позитивные эмоции, — цитирует Калашникову Teleprograma.pro.

Ранее Калашникова рассказала подробности о своем романе с Прохором. По ее словам, она не ожидала, что их история станет так популярна у поклонников.

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