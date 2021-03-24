Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«В разных капустах»: Седокова удивилась тому, как отличаются ее дети
Анна Седокова

«В разных капустах»: Седокова удивилась тому, как отличаются ее дети

Иван Юминов

Звезды

Певица Анна Седокова опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. На ней запечатлены ее дети — старшая дочь Алина и сын Гектор.

Седокова поделилась мнением, что они так не похожи друг на друга.

— А у вас тоже дети разные, будто бы вы их в разных капустах нашли? — удивилась певица.

Поклонники Седоковой моментально отреагировали на ее пост. Они не стали спорить, что дети и правда различаются.

«Какие красивые»; «Так папы разные, может, в этом причина?!»; «Разные, но очень похожи на вас!!!» — поделились подписчики.

Читайте также: «Ровно дышу»: Анна Седокова рассказала о своем настоящем отношении к людям

снимокАнна Седоковадети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте