«В разных капустах»: Седокова удивилась тому, как отличаются ее дети

Анна Седокова

Певица Анна Седокова опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. На ней запечатлены ее дети — старшая дочь Алина и сын Гектор.

Седокова поделилась мнением, что они так не похожи друг на друга.

— А у вас тоже дети разные, будто бы вы их в разных капустах нашли? — удивилась певица.

Поклонники Седоковой моментально отреагировали на ее пост. Они не стали спорить, что дети и правда различаются.

«Какие красивые»; «Так папы разные, может, в этом причина?!»; «Разные, но очень похожи на вас!!!» — поделились подписчики.

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