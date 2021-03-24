«В разных капустах»: Седокова удивилась тому, как отличаются ее дети
Певица Анна Седокова опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. На ней запечатлены ее дети — старшая дочь Алина и сын Гектор.
Седокова поделилась мнением, что они так не похожи друг на друга.
— А у вас тоже дети разные, будто бы вы их в разных капустах нашли? — удивилась певица.
Поклонники Седоковой моментально отреагировали на ее пост. Они не стали спорить, что дети и правда различаются.
«Какие красивые»; «Так папы разные, может, в этом причина?!»; «Разные, но очень похожи на вас!!!» — поделились подписчики.
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