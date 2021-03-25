Компенсационные автобусы запустят в связи с изменением расписания Савеловского направления

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Компенсационные автобусы будут ходить 27 и 28 марта в связи с изменением расписания пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги. Об этом в среду, 24 марта, рассказали в АО «Центральная ППК».

Как отмечает перевозчик, с вечера 26 марта по 28 марта маршруты многих электричек Савеловского направления будут изменены или сокращены, у части поездов изменят режим работы остановок и интервалы движения.

Для удобства пассажиров 27 и 28 марта будут назначены компенсационные автобусы. Расписание рейсов опубликовано на официальном сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Московской железной дороги, осуществляющих движение на Савеловском и Белорусском направлениях, будет изменено в связи с переключением станции Лобня на цифровую систему управления.

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