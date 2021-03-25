Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Компенсационные автобусы запустят в связи с изменением расписания Савеловского направления
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Компенсационные автобусы запустят в связи с изменением расписания Савеловского направления

Татьяна Плотникова

Транспорт

Компенсационные автобусы будут ходить 27 и 28 марта в связи с изменением расписания пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги. Об этом в среду, 24 марта, рассказали в АО «Центральная ППК».

Как отмечает перевозчик, с вечера 26 марта по 28 марта маршруты многих электричек Савеловского направления будут изменены или сокращены, у части поездов изменят режим работы остановок и интервалы движения.

Для удобства пассажиров 27 и 28 марта будут назначены компенсационные автобусы. Расписание рейсов опубликовано на официальном сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Московской железной дороги, осуществляющих движение на Савеловском и Белорусском направлениях, будет изменено в связи с переключением станции Лобня на цифровую систему управления.

Читайте также: Около 220 тысяч человек перевезли автобусы в период закрытия участка Калужско-Рижской линии

Савеловское направлениекомпенсационные автобусыМЖД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте