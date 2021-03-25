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МВД предложило сажать пьяных водителей-рецидивистов на три года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

МВД предложило сажать пьяных водителей-рецидивистов на три года

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство внутренних дел РФ выступает за ужесточение наказания для водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения. Об этом в четверг, 25 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в МВД, в Уголовный кодекс могут быть внесены поправки об ужесточении ответственности за управление в состоянии опьянения автомобилем или другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления.

За повторное вождение в пьяном виде МВД предлагает штрафовать на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей (либо в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Ведомство предлагает также закрепить в законе такой вид наказания для пьяных водителей-рецидивистов, как исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет.

Наконец, наиболее строгое наказание, предлагаемое МВД, подразумевает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, сообщает РИА Новости.

Ранее адвокат назвала условия для изъятия автомобиля из-за штрафов.

Читайте также: Адвокат объяснила, к чему может привести неоплата штрафов

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