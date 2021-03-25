Эстафета Олимпийского огня стартовала в Японии

Фото: instagram.com/tokyo2020

Эстафета олимпийского огня стартовала в четверг, 25 марта, в японской префектуре Фукусима.

Выбор места старта эстафеты символизирует восстановление, поскольку именно в Фукусиме в 2011 году произошло разрушительное цунами и авария на атомной электростанции.

В ходе церемонии по случаю старта на сцену поочередно выходили актеры в костюмах самураев, барабанщики и танцовщицы. Затем школьники продемонстрировали написанные ими в честь Олимпиады картины, а хор учеников японских школ исполнил песню Hana wa saku («Цветы распускаются»).

Вслед за этим на сцену вынесли лампаду с привезенным из Греции олимпийским огнем, от которого было зажжено пламя факела эстафеты. Первыми факелоносцами стали игроки женской сборной Японии по футболу, которые в 2011 году выиграли чемпионат мира в Германии.

Эстафета олимпийского огня продлится 121 день, факел пронесут по всем 47 префектурам Японии — до Токио, где 23 июля пройдет церемония открытия Олимпийских игр, сообщается на официальном сайте оргкомитета турнира.

Ранее стало известно, что Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков. Соответствующее решение было принято из-за пандемии коронавирусной инфекции. Деньги за билеты, приобретенные зрителями из-за рубежа, вернут.

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