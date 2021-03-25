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Врач объяснил, можно ли пользоваться антисептиком по истечении срока годности
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врач объяснил, можно ли пользоваться антисептиком по истечении срока годности

Татьяна Плотникова

Здоровье

Дезинфицирующие средства для рук, представленные в продаже, имеют ограниченный срок годности. Однако антисептик не теряет обеззараживающие свойства непосредственно после окончания данного периода. Об этом в четверг, 25 марта, рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Медик подчеркнул, что реализуемые в России антисептики прошли государственную регистрацию, что предполагает проверку безопасности, эффективности, а также установление срока годности.

— Сроки годности прописываются либо с даты изготовления, например, 3-4 года, либо прописывается срок годности невскрытой упаковки тоже с даты изготовлении. Он обычно немного выше – в районе пяти лет, — указал Крючков.

Качество антисептика гарантировано в период действия срока его годности, поэтому следует ориентироваться на указанные на упаковке даты. Однако дезинфицирующие средства с высоким содержанием спирта могут храниться даже на протяжении несколько месяцев после истечения срока годности.

При этом важно, хранилось вещество в запечатанной упаковке или во вскрытой. В таких ситуациях трудно оценить, как долго средство сохранит свои свойства.

— Если вы вскрываете флакон, начинаете пользоваться гелем и оставляете крышку в открытом состоянии, есть риск, что через какое-то время продукт потеряет свои дезинфицирующие свойства, – рассказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Ранее эксперт рассказала, как защитить перчатки от антисептиков.

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