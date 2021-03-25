Корабль «Союз-2» стартовал с космодрома Восточный с британскими спутниками

Фото: roscosmos.ru

Ракета-носитель «Союз-2» стартовала с космодрома Восточный с 36 британскими спутниками связи. Трансляцию вели на сайте госкорпорации «Роскосмос» в четверг, 25 марта.

Этот запуск стал пятым в России в этом году. По данным Роскосмоса, всего в 2021 году планируется 29 космических стартов.

Корабль «Союз-2» стартовал в 5.47 по московскому времени со стартового комплекса на площадке 1С. В 5.57 по Москве разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории.

Далее вывести аппараты на круговую орбиту поможет два включения маршевого двигателя «Фрегата». Спутники отделятся в девять этапов. Это будет происходить с 7:06 до 9:39 по московскому времени.

Компании Arianespace и OneWeb заключили соглашение на 21 пуск ракет «Союз» с трех космодромов. Позднее число запусков было сокращено до 19.

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