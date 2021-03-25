Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Корабль «Союз-2» стартовал с космодрома Восточный с британскими спутниками
Фото: roscosmos.ru

Корабль «Союз-2» стартовал с космодрома Восточный с британскими спутниками

Виктория Родимкина

Технологии

Ракета-носитель «Союз-2» стартовала с космодрома Восточный с 36 британскими спутниками связи. Трансляцию вели на сайте госкорпорации «Роскосмос» в четверг, 25 марта.

Этот запуск стал пятым в России в этом году. По данным Роскосмоса, всего в 2021 году планируется 29 космических стартов.

Корабль «Союз-2» стартовал в 5.47 по московскому времени со стартового комплекса на площадке 1С. В 5.57 по Москве разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории.

Далее вывести аппараты на круговую орбиту поможет два включения маршевого двигателя «Фрегата». Спутники отделятся в девять этапов. Это будет происходить с 7:06 до 9:39 по московскому времени.

Компании Arianespace и OneWeb заключили соглашение на 21 пуск ракет «Союз» с трех космодромов. Позднее число запусков было сокращено до 19.

Читайте также: Запуск ракеты «Союз МС-18» покажут в прямом эфире на уличных экранах в Москве

Роскосмосзапуск спутникакорабль «Союз»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте