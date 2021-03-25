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Капитальный ремонт проведут в доходном доме на улице Заморенова в 2021 году
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Капитальный ремонт проведут в доходном доме на улице Заморенова в 2021 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Заморёнова, 17Карта всех событий

В 2021 году в бывшем доходном доме на улице Заморенова в Пресненском районе столицы проведут капитальный ремонт. Все работы будут выполнены в соответствии с проектной документацией, здание сохранит архитектурный облик.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы уточнили, что в здании отремонтируют крышу, фасад, системы холодного водоснабжения, теплоснабжения. Кроме того, специалисты частично заменят и отремонтируют систему электроснабжения. Подъезды и подвалы здания также будут отремонтированы.

— Фонд капитального ремонта Москвы предоставляет широкий выбор цветов материалов для внутренней отделки подъездов. Собственники могут выбрать то, что им понравится больше всего, создать уникальный эстетический портрет своего дома, — уточнили в пресс-службе.

Дом был возведен в 1900 году, а в 1930-е он был перестоен. На данный момент в пятиэтажном здании находятся свыше 40 квартир с высотой потолков более трех метров.

Доходные дома в Москве начали появляться в 1790-х годах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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