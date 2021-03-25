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Добронравов рассказал, когда выйдет на экраны новый сезон «Сватов»
Кадр из сериала «Сваты-2»

Добронравов рассказал, когда выйдет на экраны новый сезон «Сватов»

Анастасия Колоскова

Кино

Актер Федор Добронравов, полюбившийся зрителям за главную роль в сериале «Сваты», рассказал, когда завершатся съемки нового сезона и назвал примерную дату его выхода на экраны.

Артист признался, что съемки проекта до сих пор приостановлены из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса. По его словам, актеры, которые снимаются в проекте, очень давно не виделись и скучают друг по другу.

— Конечно, 4 июня сериал, как пишут некоторые СМИ, не выйдет на экраны. Надеюсь, что с божьей помощью мы этим летом все доснимем. Верю, что будут хоть какие-то послабления. По-любому на экраны он выйдет не раньше следующей зимы, — цитирует Добронравова Teleprogramma.pro.

Ранее актер Николай Добрынин, исполнивший в сериале роль Митяя, рассказал, как «Сваты» изменили его карьеру. Он признался, что прототипом его персонажа стала его родня и соседи, проживающие в Таганроге.

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