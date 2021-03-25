Составлен рейтинг самых надежных российских банков 2021 года по версии Forbes

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых надежных банков России в 2021 году. Список разместили на сайте издания.

В рейтинге топ-100 надежных банков первое место занял Сбербанк. В прошлые годы он был на четвертой позиции списка. На втором месте в этом году оказался «Райффайзенбанк», а на третьем — «Росбанк».

«Юникредит банк», который в 2020 году был на втором месте, в 2021 году опустился на 12-ю строчку.

Также в рейтинге этого года четвертое и пятое место заняли «Инг Банк» и «Эйч-эс-би-си Банк». В первой десятке — «Бэнк оф Чайна», «СЭБ Банк», «Чайна Констракшн Банк», ВТБ и «Газпромбанк», уточняется на сайте.

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