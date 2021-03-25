Крыши двух доходных домов отремонтируют в Мещанском районе Москвы

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Россия, Москва, улица Кузнецкий Мост, 19с1 Карта всех событий

Крыши двух доходных домов, которые являются объектами культурного наследия, отремонтируют в Мещанском районе в 2021 году. Работы пройдут в рамках масштабной региональной программы капитального ремонта.

Запланирован ремонт крыши доходного дома с магазинами князя А. Г. Гагарина по адресу улица Кузнецкий Мост, дом 19, строение 1. Здание из четырех этажей было построено в 1886 году. На сегодняшний день здесь расположен пассаж «Кузнецкий Мост» с многочисленными магазинами.

Кроме того, специалисты отремонтируют крыши доходного дома Троицкого подворья, который располагается по адресу 2-й Троицкий переулок, дом 6. Четырехэтажное здание построили в 1915 году. После революции постройка стала патриаршей резиденцией. А вплоть до 1922 года в доме жил патриарх Тихон.

Работы предполагают замену покрытия скатных кровель обоих домов и ремонт системы водостока. Специалисты утеплят чердачные перекрытия при необходимости. При этом используют минераловатные плиты, которые являются современным теплоизолятором. Кроме того, рабочие демонтируют старое перекрытие, после чего оформят новую кровлю. При необходимости специалисты заменят обрешетку, стропила и мауэрлат. Помимо этого, деревянные конструкции обработают огнебиозащитными составами, поменяют люки, а также выходы на чердак и крышу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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