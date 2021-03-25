Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Крыши двух доходных домов отремонтируют в Мещанском районе Москвы
Фото: АГН Москва

Крыши двух доходных домов отремонтируют в Мещанском районе Москвы

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, улица Кузнецкий Мост, 19с1 Карта всех событий

Крыши двух доходных домов, которые являются объектами культурного наследия, отремонтируют в Мещанском районе в 2021 году. Работы пройдут в рамках масштабной региональной программы капитального ремонта.

Запланирован ремонт крыши доходного дома с магазинами князя А. Г. Гагарина по адресу улица Кузнецкий Мост, дом 19, строение 1. Здание из четырех этажей было построено в 1886 году. На сегодняшний день здесь расположен пассаж «Кузнецкий Мост» с многочисленными магазинами.

Кроме того, специалисты отремонтируют крыши доходного дома Троицкого подворья, который располагается по адресу 2-й Троицкий переулок, дом 6. Четырехэтажное здание построили в 1915 году. После революции постройка стала патриаршей резиденцией. А вплоть до 1922 года в доме жил патриарх Тихон.

Работы предполагают замену покрытия скатных кровель обоих домов и ремонт системы водостока. Специалисты утеплят чердачные перекрытия при необходимости. При этом используют минераловатные плиты, которые являются современным теплоизолятором. Кроме того, рабочие демонтируют старое перекрытие, после чего оформят новую кровлю. При необходимости специалисты заменят обрешетку, стропила и мауэрлат. Помимо этого, деревянные конструкции обработают огнебиозащитными составами, поменяют люки, а также выходы на чердак и крышу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Капитальный ремонт проведут в доходном доме на улице Заморенова в 2021 году

объект культурного наследияремонткрыши
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте