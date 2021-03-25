Производство оборудования для канатных дорог появится в технополисе «Москва»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Производство оборудования для канатных дорог появится в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом рассказали в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы в четверг, 25 марта.

Уточняется, что производство будет организовано осенью 2021 года. Тогда планируется запуск промышленной площадки компании «РТ-Бартолет», дочерней структуры швейцарского производителя канатных дорог Bartholet Maschienenbau AG и ГК «Ростех». Производство будет организовано в Печатниках на площади свыше 4 тысяч квадратных метров.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, компания заключила договор с технополисом «Москва» об аренде производственных площадей.

— В столичной ОЭЗ будет локализовано инновационное производство канатно-транспортных систем по швейцарской технологии. Уже в мае планируется завершить работы по обустройству помещений, — сказал заммэра.

Он отметил, что проект в Печатниках будет реализован в рамках соглашения между Москвой и швейцарской компанией Bartholet Maschinenbau AG, которое было подписано в 2019 году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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