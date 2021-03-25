Многофункциональный жилой комплекс появится в районе Левобережный

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Фестивальная улица, 13А Карта всех событий

Проектную документацию для строительства многофункционального жилого комплекса в районе Левобережный согласовали. Об этом в четверг, 25 марта, рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.

Отмечается, что жилой комплекс расположится по адресу: улица Фестивальная, владение 13, 13А (САО).

— На территории возведут подпорные стены, создадут проезды и парковки для автомобилей, тротуары и различные площадки для жителей, — говорится в сообщении.

В рамках строительства возведут два корпуса с подземными паркингами. Один из них запланирован в составе двух секций. К нему пристроят павильон въездной рампы. В подземной части сформируют двухуровневую автостоянку. Во втором корпусе будет находиться пять секций. Также специалисты сделают подземную стоянку.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, отдельный блок работ предусмотрен на территории вокруг зданий. Там сделают подпорные стены с шумозащитным экраном и металлическим ограждением. Кроме того, специалисты возведут проезды для автомобилей и тротуары для пешеходов. Также предусмотрены площадки для игр, отдыха и физкультуры, декоративное оформление придомовой территории, сообщает агенство городских новостей «Москва».

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