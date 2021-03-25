Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Многофункциональный жилой комплекс появится в районе Левобережный
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Многофункциональный жилой комплекс появится в районе Левобережный

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Фестивальная улица, 13А Карта всех событий

Проектную документацию для строительства многофункционального жилого комплекса в районе Левобережный согласовали. Об этом в четверг, 25 марта, рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.

Отмечается, что жилой комплекс расположится по адресу: улица Фестивальная, владение 13, 13А (САО).

— На территории возведут подпорные стены, создадут проезды и парковки для автомобилей, тротуары и различные площадки для жителей, — говорится в сообщении.

В рамках строительства возведут два корпуса с подземными паркингами. Один из них запланирован в составе двух секций. К нему пристроят павильон въездной рампы. В подземной части сформируют двухуровневую автостоянку. Во втором корпусе будет находиться пять секций. Также специалисты сделают подземную стоянку.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, отдельный блок работ предусмотрен на территории вокруг зданий. Там сделают подпорные стены с шумозащитным экраном и металлическим ограждением. Кроме того, специалисты возведут проезды для автомобилей и тротуары для пешеходов. Также предусмотрены площадки для игр, отдыха и физкультуры, декоративное оформление придомовой территории, сообщает агенство городских новостей «Москва».

Читайте также: Первые дома по программе реновации в Мневниковской пойме введут в 2023 году

север МосквыстроительствоЖилой комплекс
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте