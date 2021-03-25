Сергей Собянин поздравил московских работников культуры с профессиональным праздником

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил городских работников культуры с профессиональным праздником. Телеграмму с поздравлениями опубликовали на официальном сайте мэра столицы в четверг, 25 марта.

Глава города отметил, что искусство в трудные времена становится важнейшей опорой в жизни людей. Оно поддерживает, вдохновляет, дает силы и открывает новые возможности.

— Закрытые двери библиотек, музеев, театров, культурных центров, кино и школ искусств стали тяжелым испытанием для миллионов людей, не мыслящих себя без творчества и культуры. Но даже в этих беспрецедентных условиях вы нашли путь к сердцам москвичей. И за это, дорогие друзья, огромное вам спасибо, — уточнил Сергей Собянин.

Столичный мэр пояснил, что власти выделили значительные дополнительные ресурсы на сохранение зарплаты работников культуры во время пандемии коронавируса.

Сергей Собянин выразил надежду, что Москва и дальше будет создавать условия для воплощения творческих идей в выставках, фестивалях и других проектах.

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