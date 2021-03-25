Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин поздравил московских работников культуры с профессиональным праздником
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин поздравил московских работников культуры с профессиональным праздником

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил городских работников культуры с профессиональным праздником. Телеграмму с поздравлениями опубликовали на официальном сайте мэра столицы в четверг, 25 марта.

Глава города отметил, что искусство в трудные времена становится важнейшей опорой в жизни людей. Оно поддерживает, вдохновляет, дает силы и открывает новые возможности.

— Закрытые двери библиотек, музеев, театров, культурных центров, кино и школ искусств стали тяжелым испытанием для миллионов людей, не мыслящих себя без творчества и культуры. Но даже в этих беспрецедентных условиях вы нашли путь к сердцам москвичей. И за это, дорогие друзья, огромное вам спасибо, — уточнил Сергей Собянин.

Столичный мэр пояснил, что власти выделили значительные дополнительные ресурсы на сохранение зарплаты работников культуры во время пандемии коронавируса.

Сергей Собянин выразил надежду, что Москва и дальше будет создавать условия для воплощения творческих идей в выставках, фестивалях и других проектах.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил столичных сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником

российская культурапоздравления мэраСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте