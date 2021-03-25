Иммунолог перечислила пять заболеваний, которые отражаются на лице

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Пять заболеваний, которые могут быть видны на лице человека, перечислила врач-терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала три таких болезни: экзофтальм, склеродермия и поликистоз яичников. Однако, по мнению аллерголога, подобных недугов гораздо больше, поэтому она добавила еще как минимум пять.

— Существует такой диагноз «акромегалия», или гигантизм. Это эндокринологическое заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза, при котором чрезмерно вырабатывается гормон роста, — отметила Ирина Ярцева.

В результате у человека могут быть очень большие и не пропорциональные уши или челюсть. Такое заболевание чаще всего сопровождается увеличением черепа, особенно его лицевой части.

Эксперт также считает, что если у пациента проблемы с щитовидкой, то необязательно у него должны быть глаза на выкате. По словам иммунолога, этот показатель является уже последней стадией. Однако заболевание щитовидной железы можно заподозрить, когда у человека выступает пот на лбу из-за повышенной тревожности.

Также, по ее мнению, о проблемах с печенью или желчным пузырем может свидетельствовать желтая кожа лица. Она может быть как признаком вирусного гепатита, так и закупорки протока желчного пузыря камнем или новообразованием, отмечает Nation news.

— Лицо может приобрести желтый оттенок по причине низкого гемоглобина или желтой анемии. Поэтому спектр достаточно широк — от какого-либо вируса до онкологии, — пояснила Ирина Ярцева.

По ее словам, по лицу также можно определить, есть ли у человека проблемы с сердцем. Например, стоит обратить внимание на цвет носа. Если у него ярко выраженный синий кончик, или такой цвет имеет носогубный треугольник, то это признак сердечной недостаточности.

Во время приема пациента врач осматривает его в комплексе, потому что патогенных синдромов достаточно много.

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